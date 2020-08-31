У працівників школи у Ходорові виявили COVID-19: учні навчатимуться дистанційно

Учні школи №1 у місті Ходорів, що на Львівщині, розпочнуть навчальний процес дистанційно через підтверджений коронавірус у працівників педагогічного складу школи. Про це повідомив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Зокрема, COVID-19 виявили у частини педагогічного складу школи №1 у місті Ходорів. Відтак учні цього навчального закладу навчатимуться дистанційно.

«Учасники освітнього процесу мають бути готовими до використання дистанційної і змішаної форм навчання. Для цього департамент освіти і науки надав місцевим бюджетам області субвенцію загального фонду для підготовки педагогічних працівників до впровадження інтерактивних технологій для інтегрованого навчання в сумі 812 500 грн», – сказав очільник департаменту.

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1 вересня 1193 заклади загальної середньої освіти Львівщини розпочнуть навчальний процес. У школах навчатиметься понад 29 тисяч першокласників. За словами Олега Паски, усі заклади загальної середньої освіти перевірили на готовність до початку навчального року.

«Заклади освіти розробили регламенти роботи щодо діяльності в чотирьох зонах адаптивного карантину. Здійснені маркування щодо руху учнів по приміщенні школи. Придбали засоби захисту – маски, захисні екрани, дезінфікуючі засоби, пірометри, рушники. Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали інструкції щодо відвідування школярами закладів з дотриманням санітарних вимог. На заклади освіти буде надіслано підготовлений Міністерством освіти спільно з МОЗ алгоритм поведінки при виявленні ознак захворюваності чи у здобувача освіти, чи у працівника закладу», – додав Олег Паска.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові на закупівлю усіх необхідних засобів захисту для львівських шкіл із міського бюджету було виділено 9,5 млн грн.

Нагадаємо, в Україні через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн. Також МОЗ оновило умови навчання під час карантину. З ними можна ознайомитися за цим посиланням.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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