У шести районах Львівщини минулої доби не виявили хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 15 507 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шести районах та ще у шести містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 15 507 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1393 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 195.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 7319 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 260 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (960) і Жовківський райони (780). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Жидівському, Буському, Стрийському,Турківському, Сколівському та Радехівському районах області, а також у Дрогобичі, Червонограді, Стрию, Бориславі, Моршині та Новому Роздолі.

Випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 7319 (+75)

Пустомитівського району – 1260 (+22)

Яворівського району – 960 (+2)

Жовківського району – 780 (+4)

Миколаївського району – 652 (+8)

Кам’янка-Бузького – 475 (+7)

Городоцького району – 475 (+13)

м. Дрогобич – 334 (0)

Перемишлянського району – 346 (+22)

Сокальського району – 322 (+12)

Жидачівського району – 259 (0)

м.Самбір – 231 (+1)

Золочівського району – 224 (+12)

Самбірського району – 198 (+3)

Дрогобицького району – 172 (+3)

Мостиського району – 154 (+1)

м. Червоноград– 146 (0)

м.Стрий – 146 (0)

Бродівського району – 147 (+7)

Буського району – 132 (0)

Стрийського району – 131 (0)

Турківського району – 103 (0)

м. Борислав – 100 (0)

Сколівського району –101 (0)

Радехівського району – 98 (0)

Старосамбірського району – 90 (+1)

м. Трускавець – 57 (+1)

м.Новий Розділ – 40 (0)

м. Стебник – 38 (+1)

м.Моршин – 15 (0)

На стаціонарному лікуванні на Львівщині перебувають 1254 особи, в реанімаційному відділенні – 108 осіб, до апартів штучної вентеляції легень підключені 29 людей.

Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померло 440 людей, з них 6 – за останню добу. Натомість побороти недугу вдалося 4731 особі (+48 за останню добу).

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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