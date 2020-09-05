У шести районах Львівщини минулої доби не виявили хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 15 507 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шести районах та ще у шести містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 15 507 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1393 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 195.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 7319 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 260 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (960) і Жовківський райони (780). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Жидівському, Буському, Стрийському,Турківському, Сколівському та Радехівському районах області, а також у Дрогобичі, Червонограді, Стрию, Бориславі, Моршині та Новому Роздолі.
Випадки реєструвалися у жителів:
- м. Львова – 7319 (+75)
- Пустомитівського району – 1260 (+22)
- Яворівського району – 960 (+2)
- Жовківського району – 780 (+4)
- Миколаївського району – 652 (+8)
- Кам’янка-Бузького – 475 (+7)
- Городоцького району – 475 (+13)
- м. Дрогобич – 334 (0)
- Перемишлянського району – 346 (+22)
- Сокальського району – 322 (+12)
- Жидачівського району – 259 (0)
- м.Самбір – 231 (+1)
- Золочівського району – 224 (+12)
- Самбірського району – 198 (+3)
- Дрогобицького району – 172 (+3)
- Мостиського району – 154 (+1)
- м. Червоноград– 146 (0)
- м.Стрий – 146 (0)
- Бродівського району – 147 (+7)
- Буського району – 132 (0)
- Стрийського району – 131 (0)
- Турківського району – 103 (0)
- м. Борислав – 100 (0)
- Сколівського району –101 (0)
- Радехівського району – 98 (0)
- Старосамбірського району – 90 (+1)
- м. Трускавець – 57 (+1)
- м.Новий Розділ – 40 (0)
- м. Стебник – 38 (+1)
- м.Моршин – 15 (0)
На стаціонарному лікуванні на Львівщині перебувають 1254 особи, в реанімаційному відділенні – 108 осіб, до апартів штучної вентеляції легень підключені 29 людей.
Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померло 440 людей, з них 6 – за останню добу. Натомість побороти недугу вдалося 4731 особі (+48 за останню добу).
Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой