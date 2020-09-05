Гірники шахти «Надія», які під землею проводили акцію протесту, вийшли на поверхню

Гірники шахти «Надія» у Львівській області, що під землею проводили акцію протесту через борги із зарплати, вийшли на поверхню. Про це повідомив радник міністра енергетики Олександр Трохимець на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні о 9:25 всі шахтарі шахти «Надія», що декілька днів перебували під землею, піднялися нагору. Невдовзі їм виплатять заробітну плату, яка була вкрадена попереднім керівництвом шахти», – написав він.

Зазначимо, гірники шахти «Надія» провели під землею 8 днів, вимагаючи виплатити їм зарплату.

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Нагадаємо, підземна акція протесту на шахті «Надія» розпочалась у п’ятницю, 28 серпня. Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримують зарплату. Дотепер борг сягнув 61,54 млн грн.

У суботу, 29 серпня, до гірників-протестувальників приїжджав заступник міністра енергетики Олександр Зорін. В ході розмови, за словами Волинця, з’ясувалось, що найближчими днями шахтарям зможуть виплатити максимум 5,7 млн грн боргу.

Вранці 30 серпня у шахті залишалися 37 працівників, трьом стало погано, тож їх підняли нагору. Втім всі гірники забезпечені їжею та водою. На території підприємства також протестували їхні родичі.

Тим часом до Дня шахтаря президент України Володимир Зеленський відзначив шістьох гірників зі Львівщини держнагородами. Серед них – працівник шахти «Надія».

2 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив за два дні дати механізми вирішення питання щодо заборгованості по заробітній платі. Наступного дня ПАТ «Центренерго» перерахувало шахті «Надія» 5 млн грн, які мають скерувати на зарплати шахтарів.

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

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