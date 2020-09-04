Стало відомо, чому Львівщина лідирує в Україні за кількістю хворих на COVID-19

Однією з причин лідерства Львівщини в Україні за кількістю виявлених випадків коронавірусу є проведення великої кількості ПЛР-тестів. Про це 4 вересня під час брифінгу повідомив керівник обласного штабу із ліквідації надзвичайної ситуації, керівник Центру екстреної медицини Львівської області Андрій Васько, передає Львівський портал.

«Є декілька причин, чому Львівщина лідирує в Україні за кількістю хворих. Перша і основна причина – кількість громадян, які повернулися на територію України весною. Друге – це кількість тестувань, які у нас проводяться. Ми не говоримо, що по інших областях немає коронавірусу. Ми говоримо, що у нашій області виконується найбільше кількість тестів на коронавірус в Україні. Тому й виявляємо найбільше хворих на COVID-19. Ще одне питання це те, що ретельно підходимо до відбору пацієнтів, які підлягають ПЛР-тестуванню. У нас тестують людей за скеруванням епідеміолога і виключно за епідпоказами. Тобто тестують тих, кого вже оглянули лікарі та встановили підозру на коронавірус. Тільки тоді скеровуємо на ПЛР-тест», – пояснив Андрій Васько.

Також на стрімке зростання хворих на коронавірус впливає і те, що Львівщина є прикордонною областю.

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«Також слід розуміти, що ми є прикордонною областю, через яку поверталися додому велика кількість громадян України . Ми розуміємо, ситуація коронавірусу не омине країну і вона буде поступово поширюватися по інших областях», – додав Васько.

Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Як відомо, станом на ранок 4 вересня на Львівщині коронавірус підтвердили у 15 312 людей. За останню добу недугу виявили у ще 196 осіб.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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