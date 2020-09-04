Коронавірус на Львівщині: 196 нових хворих, ще 11 людей померли

Станом на ранок п’ятниці, 4 вересня, на Львівщині коронавірус підтвердили у 15 312 людей. За останню добу недугу виявили у ще 196 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1248 ПЛР-тестів, з них 196 виявилися позитивними. Серед нових хворих 89 осіб – це львів’яни. У черзі залишаються ще 1882 проб.

Загалом на Львівщині зафіксовано 15 312 випадків COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померли 434 людини (+11 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося вже 4683 мешканцям Львівщини (+43 за останню добу).

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Найбільше хворих на COVID-19 перебуває у Львівській обласні інфекційній лікарні. Там зараз лікується 158 осіб, з них восьмеро – у реанімації, ще четверо підключені до апарату штучної вентеляції легень.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 67 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 61 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги – 146 пацієнтів.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.