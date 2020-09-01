Садовий виконав лише 30% своїх обіцянок, – аналітики

Міський голова Львова Андрій Садовий виконав лише менше третини передвиборчих обіцянок, які давав львів’янам у 2015 році. Про це пише видання «Слово і діло», яке аналізує рівень виконання обіцянок українських політиків.

Андрій Садовий очолює Львів з 2006 року і навіть обіцяв, що більше не буде балотуватися у мери, а дасть дорогу молодим. Однак передумав та нещодавно офіційно заявив, що збирається вчетверте боротися за крісло міського голови.

Видання проаналізувало, як чинний мер виконував свої обіцянки протягом останньої каденції. Так, Андрій Садовий втретє став міським головою Львова у жовтні 2015 року і дотепер встиг дати 199 обіцянок. За цей час він виконав лише 59 обіцянок (30%), провалив – 29 (14%) та ще мав би реалізувати – 111 (56%).

Реклама партнерів

(Натисніть на зображення для збільшення)

Зазначимо, що у 2015 році Андрій Садовий під свою передвиборчу програму запустив окремий сайт під назвою «Львів-2020», де й були розписані всі обіцянки та план дій на п’ять років. Онлайн-сторінка існувала і була у вільному доступі, однак за дивним збігом обставин у червні цього року з’ясувалось, що сайт мера «Львів-2020» зник, а за його доменом lviv2020.com функціонує сайт знайомств. Відтак тепер перечитати повну програму Андрія Садового і оцінити її рівень виконання пересічному виборцю фактично неможливо.

Торік Гал-інфо писало про хід виконання програми Садового. За даними порталу «Львів-2020» станом на кінець 2018 року найгірше ситуація була із енергетикою (26% виконання) та громадським транспортом (27%). До речі, однією з обіцянок Андрія Садового було оновлення громадського транспорту на 75% до 2020 року.

Рівень виконання обіцянок щодо благоустрою становив 31%, інфраструктура – 35%, економіка – 37%, медицина – 41%. Найкраще команда Садового станом на кінець 2018-го оцінила справи з відкритістю влади (95%) та соціальною сферою (83%).

(Натисніть на зображення для збільшення)

Водночас «Слово і діло» пише, що на хід виконання обіцянок, які дав львів’янам Андрій Садовий, вплинула трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі і подальша «сміттєва криза». Саме тому міський голова дав чимало обіцянок саме щодо вирішення проблеми переробки сміття.

У червні 2016 року Андрій Садовий заявив, що спорудить сміттєпереробний завод за три роки, тобто до кінця 2019-го. Натомість на ділі цього зроблено не було. Більше того, мер щоразу називав різні дати початку будівництва. Ситуація із заводом зараз: тендер, оголошений у 2018 році, досі триває, а мешканці мікрорайонів Кривчиці і Знесіння скасовують у суді містобудівну документацію на завод.

Ще одна невиконана обіцянка мера – рекультивація Грибовицького сміттєзвалища. У червні 2018-го Садовий заявляв, що всі роботи займуть близько 5 років, тобто до 2023 року. Наразі на полігоні другий рік поспіль триває підготовка до рекультивації. Тендер, оголошений торік, досі не завершився.

Розвиваючи тему сміття, Андрій Садовий говорив про те, що, побудувавши завод, Львів почне приймати відходи з інших міст. Наразі цього так і не сталося, а сміття зі Львова продовжує мандрувати іншими містами України.

До 2020 року Андрій Садовий обіцяв прокласти у Львові 268 км велодоріжок. Натомість у місті є трохи більше 100 км велодоріжок. Станом на кінець 2019 року у Львові спорудили велодоріжки на вулицях Любінській, Сихівській, Княгині Ольги та на проспекті Чорновола.

«Провалив Садовий обіцянку протягом 2019 року придбати для міста 100 низькопідлогових сучасних автобусів. Влітку міська рада повідомила, що погодила отримання 12 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку для закупівлі транспорту, але щось пішло не так, і відповідний тендер на закупівлю так і не провели, він змістився на 2020 рік», – пише видання.

Також Андрій Садовий обіцяв повернути громаді Львова більше двох десятків вкрадених об’єктів комунального майна. Ця справа у 2017 році набула широкого розголосу і отримала назву «Афера століття». Дотепер у власність міста вдалося повернути лише частину поцупленої нерухомості.

Серед реалізованих обіцянок мера Садового – 100 тисяч гривень допомоги учасникам АТО, збільшення кількості робочих місць у Львові, відкриття ЦНАПів у різних районах міста та інші. Більш детально про реалізовані і провальні передвиборчі обіцянки Андрія Садового читайте за цим посиланням.

Додамо, що за даними сервісу «Політкарма», рівень виконання обіцянок Андрія Садового становить лише 20%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.