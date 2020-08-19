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Садовий заявив, що вчетверте балотується у мери

Вероніка Рой

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Чинний мер Львова Андрій Садовий заявив, що йде на четвертий термін. Хоча раніше заявляв, що не братиме участь у виборах. Про це участь у виборах Садовий сказав у середу, 19 серпня, у своєму відеозверненні у Facebook.

 

«19 серпня, мені 52 роки. Дякую всім, хто телефонує, посилає SMS, дуже багато вітань. І багато хто питає: «Слухай, Андрію, так ти йдеш на наступні вибори?». Я от собі думаю: завод з переробки сміття почали будувати, ще дуже багато проблем. Треба добудувати? Треба. А вулицю Бандери чи Суботівську з Рясне-2 на Левандівку треба? Треба. А Шевченка, Богдана Хмельницького? Дуже серйозні роботи зараз тривають у лікарні швидкої допомоги. Це має бути дуже серйозна і крута лікарня. Треба це все зробити? Та, звичайно, що потрібно… Тому йду!», – сказав він своєму зверненні.

Андрій Садовий – чинний мер Львова із 2006 року, засновник партії «Самопоміч».  3 жовтня 2018 року він пообіцяв, що «однозначно» не висуватиметься на новий термін як мер.

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«Ні-ні, закінчується моя каденція, а це вже третя каденція, я є міським головою вже 13 років. Я би дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші, більш успішні. Я буду це максимально підтримувати», – заявив Андрій Садовий в ефірі телеканалу ZIK наприкінці березня 2019 року.


Як свідчить моніторинг «Слова і Діла», лише за час останньої каденції Андрій Садовий дав львів’янам 199 обіцянок, але виконав менше третини. Незважаючи на такий поганий результат реалізації своїх обіцянок, Садового все-таки не варто виключати із головних претендентів на посаду міського голови.

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