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Виборча програма Андрія Садового перетворилася на сайт знайомств

Соломія Головіна

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Домен lviv2020.com, де міський голова Львова Андрій Садовий у 2015 році оприлюднив свою виборчу програму, нині перетворився на сайт знайомств. Про це на своїй Facebook-сторінці написав журналіст Андрій Ткачук.

 

Переглянути обіцянки чинного міського голови Львова Андрія Садового, які у 2015 він виклав у своїй виборчій програмі під назвою «Львів 2020» на домені lviv2020.com, тепер неможливо. Спершу домен продавали. А вже нині замість програми Андрія Садового там сайт знайомств.

«П’ять років тому Андрій Садовий йшов на вибори мера з програмою «Львів2020». 2020-ий настав, глянув я, а що він планував і що зробив. А програма розвитку міста перетворилась на сайт знайомств. Я так розумію,що програма дуже важлива для міського голови. Настільки, що його команда навіть не проплатила домен, на якому вона була», – написав журналіст Андрій Ткачук.

Фото: Варіанти

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