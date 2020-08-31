З фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки, – Шкарлет

В.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що з фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли й зараз фонд порожній. Про це пише УП з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«З фонду боротьби з COVID-19 нічого не виділялося. Заявка наша є на два з чимось мільярди, але поки нічого не виділялося», – сказав він на брифінгу в понеділок 31 серпня, відповідаючи на питання, чи виділялися кошти з фонду на забезпечення санітарної безпеки освіти й доплати вчителям.

Шкарлет допустив, що можливо ці кошти будуть виділені в жовтні.

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«Фонд Covid на сьогодні порожній. На сьогодні у фонді не має жодної копійки», – підкреслив очільник МОН.

Шкарлет додав, що на майбутній рік міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 млрд грн на санітарний захист.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові на закупівлю усіх необхідних засобів захисту для львівських шкіл із міського бюджету було виділено 9,5 млн грн.

Нагадаємо, в Україні через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн. Також МОЗ оновило умови навчання під час карантину. З ними можна ознайомитися за цим посиланням.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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