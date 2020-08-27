На засоби захисту для шкіл Львова виділили майже 10 млн грн

У Львові новий навчальний рік розпочнеться в офлайн-режимі. Відтак на закупівлю усіх необхідних засобів захисту для львівських шкіл із міського бюджету було виділено майже 10 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Начальниця відділу освіти Галицького і Франківського районів Львова, в.о. начальника управління освіти ЛМР Леся Васюта, цього року освітній процес в навчальних закладах Львова буде організовано відповідно до постанови головного санітарного лікаря та відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

« Кабміном було прийнято рішення щодо визначення рівня епідемічної небезпеки державною комісією з питань ТЕБ і НС, згідно з яким країна поділяється на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Станом на сьогодні Львів належить до помаранчевої зони, а це означає, що 1 вересня усі навчальні заклади міста готові прийняти дітей на навчання. Мова про очну форму навчання, тому діти нарешті повернуться до своїх навчальних закладів», – каже посадовиця.

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За її словами, кожен навчальний заклад вже напрацював свій алгоритм роботи, закупив всі необхідні засоби захисту та очікує учнів вже з 1 вересня за шкільними партами.

«Всі навчальні заклади є готові до прийому дітей. До цього моменту ми готували впродовж 2−3 місяців. З бюджету міста було виділено майже 9,5 млн грн для того, щоб закупити усі необхідні засоби для забезпечення безпеки дітей. Були придбані дезінфікуючі засоби, антисептики, захисні маски, безконтактні термометри та інші речі, завдяки яким можна буде дотримуватись належної гігієни», – зазначає Леся Васюта.

У школах Львова також напрацювали графіки учнів, аби уникнути поширенню коронавірусної інфекції.

«Всі навчальні заклади міста є різними, розташовані у різних будівлях, відповідно мають різну кількість входів. Під час підготовки до нового навчального року, всі заклади освіти пропрацювали всі деталі зустрічі учнів перед уроками, напрацювали індивідуальні графіки роботи, розклади занять та маршрути, за якими мають рухатись діти по навчальному закладу, щоб дотримуватись максимальної соціальної дистанції. До прикладу, в якість школі уроки учнів початкових класів будуть розпочинатись о 9 годині ранку, середніх – об 11 год., старших – о 12 год. Кожен навчальний заклад приймав такі рішення самостійно», – додала вона.

Нагадаємо, в Україні через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Втім навчання також залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Зокрема, школи «червоної зони» навчатимуться онлайн. Також МОЗ оновило умови навчання під час карантину. З ними можна ознайомитися за цим посиланням.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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