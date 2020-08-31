В Україні починає працювати механізм монетизації «пакунку малюка»

В Україні з 1 вересня починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги пакунок малюка. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо діти які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку.

Деталі щодо механізмів реалізації та алгоритм дій для отримання допомоги – у інфографіці:

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Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін замінив «пакунки малюка» на грошові виплати. 5000 грн батьки новонароджених зможуть отримати на окремий рахунок у ПриватБанку, втім гроші можна буде використовувати нібито тільки на придбання товарів для малечі. На відміну «бейбі-боксів» відреагував ЮНІСЕФ, який закликав повернути їх.

Станом на початок серпня у Львівській ОДА казали, що пологові будинки мають близько 2000 «бейбі-боксів», ще понад 4500 мають поставити найближчим часом. Відтак до кінця року браку «пакунків малюка» в області на буде.

Як писав Львівський портал, видача «пакунків малюка» породіллям у пологових будинках стартувала з 1 вересня 2018 року. Вартість одного такого боксу становить близько 3800 грн. Із початку 2020 року на Львівщині роздали вже більше 8000 «бейбі-боксів».

«Пакунок малюка» містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти.

Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців. Із повним переліком того, що входить у «пакунок малюка», можна дізнатися за посиланням.

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