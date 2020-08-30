В Індії зафіксували найбільшу в світі добову кількість заражень COVID-19

В Індії за минулу добу зареєстрували найбільшу у світі кількість випадків коронавірусу – понад 78 000. Про це пише Укрінформ із посиланням нам на Reuters.

Так, за добу в Індії підтвердили 78 761 випадок зараження коронавірусом. Це є найбільший показник від початку пандемії. Раніше абсолютний рекорд був зафіксований у США 16 липня, коли за день COVID-19 діагностували у 77 299 людей.

Таким чином станом на 30 серпня в Індії загалом виявлено 3 539 712 випадків COVID-19, включаючи 63 690 летальних. Ця країна займає третє місце за кількістю заражень у світі після США та Бразилії.

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Як писав Львівський портал, у світі зафіксували вже понад 24,9 мільйона випадків коронавірусу, четверта частина із них – це активні хворі зараз. 99% тих, хто інфікований зараз, мають неважку форму. Від ускладнень COVID-19 світі померли 841 832 людини, одужали більше 17,3 млн осіб.

З-поміж 213 країн, де виявляють коронавірус, Україна займає 26 місце. В Європі Україна – 17-та.

Нагадаємо, станом на 30 серпня коронавірусом в Україні заразились понад 119 тисяч людей. За останню добу виявили 2096 нових хворих. Від ускладнень померли 2527 пацієнтів.

Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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