COVID-19 в Україні: 119 тисяч хворих, померли більше 2,5 тисяч

Станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні коронавірус діагностували 119 074 людям. За останню добу виявили 2096 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

COVID-19 заразились уже 119 074 українців. За останню добу цей вірус діагностували ще 2096 людям.

Побороти недугу зуміли 56 734 пацієнтів (+596 за добу), втім від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2527 людини (+35 за добу).

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Коронавірус виявили у:

Львівська область — 14 356 (+188)

м. Київ — 13 093 (+109)

Чернівецька область — 10 145 (+148)

Рівненська область — 9098 (+79)

Івано-Франківська область — 9014 (+171)

Харківська область — 8889 (+198)

Закарпатська область — 7456 (+71)

Одеська область — 7094 (+173)

Тернопільська область — 5865 (+160)

Київська область — 5580 (+91)

Волинська область — 5417 (+47)

Вінницька область — 3948 (+76)

Житомирська область — 3213 (+58)

Хмельницька область — 2402 (+105)

Дніпропетровська область — 2306 (+70)

Чернігівська область — 1777 (+32)

Запорізька область — 1558 (+38)

Черкаська область — 1538 (+56)

Сумська область — 1456 (+58)

Донецька область — 1416 (+47)

Миколаївська область — 1169 (+51)

Кіровоградська область — 810 (+15)

Полтавська область — 770 (+32)

Херсонська область — 392 (+6)

Луганська область — 312 (+17)

Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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