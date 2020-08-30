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COVID-19 в Україні: 119 тисяч хворих, померли більше 2,5 тисяч

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні коронавірус діагностували 119 074 людям. За останню добу виявили 2096 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

COVID-19 заразились уже 119 074 українців. За останню добу цей вірус діагностували ще 2096 людям.

Побороти недугу зуміли 56 734 пацієнтів (+596 за добу), втім від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2527 людини (+35 за добу).

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Коронавірус виявили у:

  • Львівська область — 14 356 (+188)
  • м. Київ — 13 093 (+109)
  • Чернівецька область — 10 145 (+148)
  • Рівненська область — 9098 (+79)
  • Івано-Франківська область — 9014 (+171)
  • Харківська область — 8889 (+198)
  • Закарпатська область — 7456 (+71)
  • Одеська область — 7094 (+173)
  • Тернопільська область — 5865 (+160)
  • Київська область — 5580 (+91)
  • Волинська область — 5417 (+47)
  • Вінницька область — 3948 (+76)
  • Житомирська область — 3213 (+58)
  • Хмельницька область — 2402 (+105)
  • Дніпропетровська область — 2306 (+70)
  • Чернігівська область — 1777 (+32)
  • Запорізька область — 1558 (+38)
  • Черкаська область — 1538 (+56)
  • Сумська область — 1456 (+58)
  • Донецька область — 1416 (+47)
  • Миколаївська область — 1169 (+51)
  • Кіровоградська область — 810 (+15)
  • Полтавська область — 770 (+32)
  • Херсонська область — 392 (+6)
  • Луганська область — 312 (+17)

Зазначимо, що Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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