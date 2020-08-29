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Коронавірус у світі: Україна посіла 26 місце

Наталя Дуляба

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У світі зафіксували вже понад 24,9 мільйона випадків коронавірусу. З-поміж 213 країн, де виявляють COVID-19, Україна займає 26 місце. Про це станом на 29 серпня свідчать дані сайту Worldometer.

 

Так, у світі зареєстровано 24 935 541 випадок коронавірусу, четверта частина із них – це активні хворі зараз. 99% тих, хто інфікований зараз, мають неважку форму. 1% або трохи більше 61 000 людей перебувають у важкому або критичному стані.

Від ускладнень коронавірусу у світі померли 841 832 людини. Одужали 17 315 378 осіб.

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В країнах Європи лідерами захворюваності (за кількістю нових випадків COVID-19) є Росія, Франція, Україна, Великобританія та Румунія. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 17 місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна – на 26 місці.

До прикладу, сусідня Польща – 13-та у Європі та 44-та у світі, Білорусь – 11-та в Європі та 41-ша у світі, Угорщина – 31-ша у Європі і 104 у світі.

Нагадаємо, станом на 29 серпня коронавірусом в Україні заразились понад 116 тисяч людей. За останню добу виявили знову рекордно велику кількість нових хворих – 2481 особу.

Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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