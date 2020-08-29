У Львові відкрили Музей Андрея Шептицького

У Львові на вул. Кривоноса, 1 відкрили Музей Андрея Шептицького. Тут можна побачити унікальну колекцію особистих речей Митрополита, його брата Климентія та родини Шептицьких-Фредрів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Музей Андрея Шептицького відкрили сьогодні, 29 серпня, у приміщенні колишніх келій костелу святого Казимира, що на вул. Кривоноса, 1.

В унікальній експозиції новоствореного музею – понад 500 особистих речей Митрополита, його брата Климентія та родини Шептицьких-Фредрів.

Так, тут можна побачити ікони, картини, скульптури, давні книги, предмети вжитку Андрея Шептицького, його печатки з гербом. Є й одяг Владики: білий лляний плащ, головні убори, пояси, омофор.

Всі особисті речі Митрополита після його смерті у 1944 році забрали монахи і зберегли донині. Колекцію, яку тепер представили у музеї, близько 30 років збирав його директор, знаний фахівець сакрального мистецтва у Львові отець Севастьян. Зібрані ним речі вважають найбільшою збіркою особистих речей Андрея Шептицького.

Відкриття музею відбувалось із дотриманням карантинних норм. За попередніми даними, наразі вхід буде обмеженим, музейну експозицію спочатку будуть презентувати різним середовищам.

Зазначимо, про відкриття музею Шептицького на вул. Кривоноса у Львові заговорили ще у 2016 році. Втім труднощі виникли через те, що приміщення при костелі святого Казимира використовував університет МВС, а також через потребу їхньої реставрації.

Сам монастир і церква на вул. Кривоноса, 1 мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Спершу приміщення костелу було на балансі Львівської міськради, однак у 2011-2012 році вона передала їх Міністерству внутрішніх справ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

МВС відмовлялося передавати згадані приміщення УГКЦ. А настоятель храму святого Климентія Шептицького отець Севастіян Дмитрух погрожував, що оголосить голодування через це. Згодом МВС віддало церкві перший поверх колишніх келій, а другий – залишив у своєму користуванні.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року мерія Львова затвердила «стратегію» створення Музею Шептицького на вул. Кривоноса, 1, а згодом розпочала реставрацію колишніх келій. На їхнє відновлення із міського бюджету витратили 4,8 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР, Facebook Anna Gerych, відео: Варіанти