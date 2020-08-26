29 серпня у Львові відкриють Музей Андрея Шептицького

У суботу, 29 серпня, на вул. Кривоноса, 1 у Львові відкриють Музей Митрополита Андрея. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Розпочнеться подія о 12:00 год. у храмі Блаженного священномученика Климентія (вул. Кривоноса) зі слова Митрополита Львівського УГКЦ Високопреосвященного Владики Ігоря. Згодом присутні перейдуть у каплицю Митрополита Андрея (на території Музею), де Владика Ігор звершить чин освячення каплиці. Опісля, гості події зможуть оглянути унікальну експозицію, де будуть представлені особисті речі праведного Митрополита Андрея. Втім, о. Севастіян підкреслює, що повністю експозицію розмістити на першому поверсі не вдасться. Верхні поверхи колишніх монастирських келій наразі займає університет МВС.

«Не всі речі будуть виставлені Митрополита Андрея. Тому що цієї площі на першому поверсі замало є. Ми зверталися і до Львівської міської ради, і до Львівської обласної адміністрації, щоб нам передали цілий церковний будинок. Адже є Закон, виданий ще Президентом Кучмою про те, що сакральні споруди повернути Церкві. А їх тут, на вулиці Кривоноса, повернули поліції, Церкві не повернули», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на першому поверсі будинку на вул. Кривоноса, 1, де відкриють у суботу Музей, було проведено чимало реставраційних робіт: відновлено стіни, склепіння, підлоги, також санвузли, вікна замінені на дерев’яний склопакет.

За словами, директора музею, настоятеля храму блаженного священномученика Климентія Шептицького, о. Севастіяна Дмитруха, музей має стати великим науково-дослідницьким центром.

«Ми прагнемо створити музей як цілий науково-дослідницький центр про родину Шептицьких, про митрополита Андрея Шептицького. Тому потребуємо, щоб ціле суспільство приходило сюди і працювало. Після цього відкриття будемо провадити презентації Музею для Академії мистецтв, коледжу Труша, для поліції, істориків, гідів міста Львова, духовенства, монашества, будемо збирати людей, відповідно до їх професій будемо творити Андріївські читання, по творах Митрополита Андрея», – зауважив директор музею.

Як відомо, про відкриття у приміщенні монастиря музею Митрополита Андрея Шептицького заговорили ще у 2016 році. У 2018-ому міська рада затвердила програму підтримки комплексу заходів, необхідних для створення музею.

З міського бюджету торік виділили 750 тисяч на реставрацію костелу святого Казимира.

У жовтні минулого року мерія звернулася до перших осіб держави щодо передачі УГКЦ приміщень на вулиці Кривоноса,1 при храмі блаженного Климентія Шептицького, які використовує Львівський державний університет внутрішніх справ.

ЛМР запропонувала приміщення, які можуть передати Львівському університету внутрішніх справ, натомість приміщення на вул. Кривоноса, 1 віддати храму блаженного Климентія Шептицького (УГКЦ) для створення там Музею митрополита Андрея Шептицького.

Зауважимо, що монастир і церква на Кривоноса, 1 мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Спершу приміщення костелу було на балансі у Львівській міські раді. Однак рішенням сесії та виконкому Львівської мерії у 2011-2012 році ці приміщення передали Міністерству внутрішніх справ.

Раніше настоятель храму святого Климентія Шептицького отець Севастіян Дмитрух повідомляв, що може оголосили голодування, якщо церкві не повернуть приміщення на вул. Кривоноса, 1. У свою чергу, МВС відмовлялося передавати це приміщення церкві.

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