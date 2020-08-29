COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у п’ятьох районах

Коронавірус діагностували у 14 168 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’ятьох районах та ще у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 14 168 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили рекордну кількість ПЛР-тестів – 1873. Із них позитивними виявились 190, тобто 10% від загальної кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6755 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1150 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (910) і Жовківський райони (720). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у п’ятьох районах області, а також у Стрию, Трускавці, Стебнику і Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львів – 6755 (+87)

Пустомитівський район – 1150 (+10)

Яворівський район – 910 (+3)

Жовківський район – 720 (+6)

Миколаївський район – 582 (+15)

Кам’янка-Бузький район – 438 (+5)

Городоцький район – 436 (+2)

м. Дрогобич – 313 (+3)

Сокальський район – 296 (+11)

Перемишлянський район – 277 (+11)

м. Самбір – 223 (+2)

Жидачівський район – 210 (0)

Золочівський район – 184 (+7)

Самбірський район – 174 (0)

Дрогобицький район – 153 (+5)

Мостиський район – 150 (0)

м. Червоноград – 136 (+1)

м. Стрий – 134 (0)

Буський район – 122 (+2)

Стрийський район – 118 (0)

Бродівський район – 113 (+11)

Турківський район – 102 (+1)

м. Борислав – 90 (+3)

Сколівський район – 85 (0)

Старосамбірський район – 83 (+2)

Радехівський район – 72 (+2)

м. Трускавець – 50 (0)

м. Новий Розділ – 39 (+1)

м. Стебник – 37 (0)

м. Моршин – 14 (0)

Поборов недугу вже 4281 мешканець Львівської області, за останню добу – 108 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 386 людей, в тому числі п’ятеро за останню добу.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

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