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COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у п’ятьох районах

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 14 168 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’ятьох районах та ще у чотирьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 14 168 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили рекордну кількість ПЛР-тестів – 1873. Із них позитивними виявились 190, тобто 10% від загальної кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 6755 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1150 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (910) і Жовківський райони (720). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у п’ятьох районах області, а також у Стрию, Трускавці, Стебнику і Моршині.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львів – 6755 (+87)
  • Пустомитівський район – 1150 (+10)
  • Яворівський район – 910 (+3)
  • Жовківський район – 720 (+6)
  • Миколаївський район – 582 (+15)
  • Кам’янка-Бузький район – 438 (+5)
  • Городоцький район – 436 (+2)
  • м. Дрогобич – 313 (+3)
  • Сокальський район – 296 (+11)
  • Перемишлянський район – 277 (+11)
  • м. Самбір – 223 (+2)
  • Жидачівський район – 210 (0)
  • Золочівський район – 184 (+7)
  • Самбірський район – 174 (0)
  • Дрогобицький район – 153 (+5)
  • Мостиський район – 150 (0)
  • м. Червоноград – 136 (+1)
  • м. Стрий – 134 (0)
  • Буський район – 122 (+2)
  • Стрийський район – 118 (0)
  • Бродівський район – 113 (+11)
  • Турківський район – 102 (+1)
  • м. Борислав  – 90 (+3)
  • Сколівський район – 85 (0)
  • Старосамбірський район – 83 (+2)
  • Радехівський район – 72 (+2)
  • м. Трускавець – 50 (0)
  • м. Новий Розділ – 39 (+1)
  • м. Стебник – 37 (0)
  • м. Моршин – 14 (0)

Поборов недугу вже 4281 мешканець Львівської області, за останню добу – 108 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 386 людей, в тому числі п’ятеро за останню добу.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

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