Законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати насправді підвищить лише податки, – підприємець Андрій Дячишин

Сьогодні Верховна Рада за ініціативою влади розглянула та підтримала закон по підвищенню мінімальної заробітної плати, який водночас серйозно піднімає податки.

Влада запропонувала збільшити мінімальну заробітну плату, щоб українці отримували більші доходи. Але ініціатива влади також несе з собою ріст податків, інформує прес-служба львівського осередку «Голосу».

Які наслідки такого кроку?

Після ухвалення закону зросте єдиний податок для ФОПів другої групи – з нового року вони будуть платити на 256 грн більше щомісяця.

– з нового року вони будуть платити на 256 грн більше щомісяця. Окрім цього, одразу зросте єдиний соціальний внесок , спочатку на 61 грн, а вже через рік він буде на 390 грн більшим.

, спочатку на 61 грн, а вже через рік він буде на 390 грн більшим. Зросте також податок на нерухомість. Так, за квартиру розміром 100 кв. метрів кожен громадянин заплатить більше на 766 грн.

Так, за квартиру розміром 100 кв. метрів кожен громадянин заплатить більше на 766 грн. Зросте туристичний збір, збір на паркування, судовий збір, податок на доходи та військовий збір.

Партія «Голос» пропонувала збільшити доходи українців внесенням змін у постанову Уряду про тарифну сітку. Таким чином можна підняти зарплати без підняття податків. Це крок, що б демонстрував ефективну діяльності влади і не мав наслідків для бізнесу і громадян.

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«Тепер нас чекає скорочення робочих місць. З вересня утримання одного робочого місяця на мінімальній заробітній платі стане на 338 грн на місяць дорожчим для роботодавця, а через рік – на 2168 гривні. Як бачимо законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати насправді підвищить лише податки. Малий та середній бізнес не зможе їх сплачувати і як наслідок скоротить свій штат, або закриється. Хіба це та допомога людям та бізнесу, якої ми чекаємо від влади?» – вважає координатор міського осередку Голосу, керівник Комітету підприємців Львівщини Андрій Дячишин. – «Замість думати як вижити у кризі і підтримати підприємців, що бережуть робочі місця – уряд затягнув пасок на шиї бізнесу ще дужче».

Нагадаємо, що Верховна Рада сьогодні прийняла президентський законопроект №3963 “Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачає збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

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