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У МОЗ оновили рекомендації навчання у школах під час карантину

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, передає Укрінформ.

 

«Ми детально відпрацьовували ці правила з Міністерством освіти, міжнародними експертами, вносили зміни. Було оновлено рекомендації ВООЗ… тож ми внесли певні зміни до наших протиепідемічних заходів», – сказав Степанов.

Він зазначив, що для учнів 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволятиметься без використання маски або респіратора. У регіонах помаранчевого рівня епідемічної небезпеки педагогам у процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а в зеленій чи жовтій зоні потрібно просто дотримуватися відповідної дистанції.

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Також, згідно з рекомендаціями, допуск учителів на роботу має бути тільки після проведення термометрії. За словами Степанова, у разі підтвердження коронавірусу у когось з учнів, весь клас має піти на самоізоляцію.

Очільник МОЗ додав, що дозатори та антисептики повинні знаходитися тільки на вході в начальний заклад. А надалі після кожного уроку дітям рекомендується мити руки. Оновлені рекомендації будуть викладені на сайті МОЗ.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Наразі вчителі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Наразі відомо, що для більшості школярів України навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. МОЗ також оприлюднило правила роботи шкіл під час карантину.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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