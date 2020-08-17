Підпал авто львівської журналістки: СБУ затримала організатора

СБУ Львівщини затримала 43-річного поліцейського, якого підозрюють в організації підпалу автомобіля львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

«Оперативники СБУ в області розшукали та затримали причетного до підпалу авто журналістки поліцейського… Наразі готуємо клопотання про обрання міри запобіжного заходу», – написала ввечері 17 серпня Ірина Діденко.

Вона додала, що 43-річного майора Франківського відділу поліції підозрюють в організації підпалу авто журналістки зі Львова Галини Терещук. За версією слідства, чоловік, будучи у змові із замовником злочину, підшукував виконавця і передав йому кошти за виконану «роботу». У лютому цього року майору повідомили про підозру, а також оголосили в розшук.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня в центрі Львова невідомі спалили авто журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі пакети, підпалила їх і втекла. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

6 лютого стало відомо, що людину, яка підпалила автівку журналістки у Львові, затримали в Одесі. Підозрюваним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області, суд суд відразу помістив під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд дав хлопцю три роки умовно.

Як писав Львівський портал, до організації підпалу авто журналістки причетний 43-річний майор львівської поліції Михайло Чердак. Його не затримали, оскільки він втік за кордон і дотепер перебував у розшуку.

Замовником підпалу автомобіля журналістки вважають 48-річного раніше судженого львів’янина Вадима Дмитренка, зараз в очікуванні суду він перебуває під домашнім арештом.

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