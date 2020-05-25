Палію авто львівської журналістки «Радіо Свобода» дали три роки умовно

У понеділок, 25 травня, Галицький районний суд міста Львова виніс перший вирок у справі підпалу автомобіля львівської кореспондентки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Безпосереднього виконавця підпалу, 19-річного Якоба Сарахмана, засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Про це пише Zaxid.net.

У прокуратурі Львівщини зазначають, що Якоб Сарахман зізнався, що погодився за 5000 грн підпалити автомобль журналістки. М’якість вироку пояснюють тим, що Сарахман сприяв розслідуванню злочину та уклав угоду зі слідством. Цю угоду погодили і потерпілі у справі – подружжя львівських журналістів Галина та Василь Терещуки.

«Ми погодились на таку угоду, оскільки він пішов на співпрацю, вказав на винних, не втікав нікуди. Тому ми пішли на такий крок, розуміючи, що це молода людина», – розповіла Галина Терещук.

Відповідно до вироку суду, засуджений має компенсувати потерпілим частину збитків. Зі слів Галини Терещук, під час слідства Якоб Сарахман зізнався ще у двох підпалах автомобілів за гроші. Ці підпали організували ті ж люди, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля родини Терещуків.

Як писав Львівський портал, у ніч на 30 січня в центрі Львова невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі пакети, підпалила їх і втекла.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

6 лютого стало відомо, що людину, яка підпалила автівку журналістки у Львові, затримали в Одесі. Підозрюваним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області, суд суд відразу помістив під цілодобовий домашній арешт.

Згодом стало відомо, що до організації підпалу авто журналістки причетний 43-річний майор львівської поліції Михайло Чердак. Його не затримали, оскільки він втік за кордон і досі перебуває у розшуку. Замовником підпалу автомобіля журналістки вважають 48-річного раніше судженого львів’янина Вадима Дмитренка, зараз в очікуванні суду він перебуває під домашнім арештом.