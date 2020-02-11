Стало відомо, хто міг замовити підпал авто львівської журналістки

Правоохоронці вийшли на слід ймовірного замовника підпалу автомобіля львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. У справі фігурують двоє чоловіків, один із них – поліцейський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко, передає Львівський портал.

Група прокурорів уже підписала підозру 48-річному безробітному, раніше судимому львів’янину, якого обвинувачують у замовленні підпалу автомобіля. За словами Ірини Діденко, чоловік є відомим у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також за розкрадання палива зі Львівської залізниці.

Інша особа, причетна до підпалу авто львівської журналістки, – поліцейський, який, за версією слідства, був помічником замовника злочину.

«43-річному старшому оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (22 роки працює в поліції), підписана підозра у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні його до вчинення злочину та, зрештою, передачі коштів за виконану “роботу”. Його оголошено у розшук», – написала Ірина Діденко.

Самому замовнику прокурори клопотатимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його помічнику – про дозвіл на затримання й доставлення до суду для обрання такого ж запобіжного заходу.

Зловмисникам інкримінують ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста (від 6 до 15 років позбавлення волі). Справою займається Служба безпеки Львівщини.

Нагадаємо, 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

6 лютого стало відомо, що людину, яка підпалила автівку журналістки у Львові, затримали в Одесі. Підозрюваним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області. Згодом суд помістив хлопця під цілодобовий домашній арешт.