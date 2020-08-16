За добу на Львівщині COVID-19 виявили у ще 127 людей

Станом на ранок 16 серпня на Львівщині підтверджено 11951 випадок інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у 127 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 11951 особи, 328 людей померло. 3240 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 615 ПЛР-тестів, з них 127 позитивні. Серед них львів`ян – 83. Залишок проб у холодильнику – 744.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 7799 осіб, госпіталізовані – 1693, на амбулаторному лікуванні – 6106 осіб, виписані – 1503 особи. Зараз у лікарні перебуває 190 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 81 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 55 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 129 пацієнтів.

Як відомо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.