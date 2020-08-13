В Україні – черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19

В Україні стрімко збільшується кількість хворих на коронавірус. За добу COVID-19 підтвердили у 1 592 людей, загалом заразились 86 140 українців. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на ранок четверга, 13 серпня, в Україні коронавірусну хворобу лабораторно підтвердили у 86 140 людей. За останню добу виявили 86 140 хворих.

Побороли недугу 46 216 пацієнтів (+530 за добу), втім від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1 992 осіб (+22 за добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Львівська область — 11 474 випадки;

м. Київ — 10 002 випадки;

Рівненська область — 7 206 випадків;

Чернівецька область — 7 110 випадків;

Івано-Франківська область — 6 177 випадків;

Закарпатська область — 6 009 випадків;

Харківська область — 5 378 випадків;

Одеська область — 4 572 випадки;

Волинська область — 4 471 випадок;

Київська область — 4 377 випадків;

Тернопільська область — 3 489 випадків;

Вінницька область — 3 086 випадків;

Житомирська область — 2 266 випадків;

Дніпропетровська область — 1 630 випадків;

Хмельницька область — 1 468 випадків;

Чернігівська область — 1 107 випадків.

Черкаська область — 1 067 випадків;

Донецька область — 1 027 випадків;

Запорізька область — 1 010 випадків;

Миколаївська область — 755 випадків;

Сумська область — 754 випадки;

Кіровоградська область — 733 випадки;

Полтавська область — 516 випадків;

Херсонська область — 286 випадків;

Луганська область — 170 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірусом заразились 11 474 мешканців. За добу виявили 166 нових хворих.

Львівська область вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

Додамо, що з 1 серпня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівщини потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

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