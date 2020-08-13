На Львівщині коронавірус підхопили ще 166 людей

Станом на ранок четверга, 13 серпня, коронавірус лабораторно підтвердили у 11 474 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 166 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, коронавірусом на Львівщині заразились уже 11 474 людини. Побороли недугу 3101 пацієнт (+61 за добу), ще 314 осіб (+4 за добу) померли від ускладнень.

Протягом середи, 12 серпня, лабораторні центри провели 1401 ПЛР-тест, позитивними виявились 166, тобто 11,8% від усіх проведених тестувань. Серед нових хворих 68 людей – це львів’яни.

Наразі на ПЛР-черзі «стоїть» ще 741 проба.

В обласній інфекційній лікарні зараз перебуває 191 хворий, семеро із них – у реанімації, до апаратів ШВЛ під’єднані дві особи. У 8-ій міській лікарні є 73 пацієнти, у 1-ій міській лікарні –78 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 121 пацієнт.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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