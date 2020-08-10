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Медики, які провели у Львові трансплантацію серця, отримають по 10 тисяч

Ольга Денисяка

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54 медичних працівників лікарні швидкої медичної допомоги Львова, які були задіяні в операціях з трансплантації серця та двох нирок, отримають від міста матеріальну допомогу в розмірі 10 тис грн кожен. Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Сьогодні подякували тим лікарям, медикам, які були залучені до процесу пересадки серця і нирок, про які зараз говорить вся Україна. Це допомога по 10 тис грн, і це буде хорошим стимулом для подальшого розвитку цього напрямку. Це сьогодні питання, яке жваво обговорюється, Львів в цьому є першим. Тому віддячуємо і плануємо подальший розвиток цього напрямку», — зазначив заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні пересадили серце 57-річному жителю Коростеня. Донором став львів’янин. Детальніше про революційні зміни у лікарні швидкої допомоги читайте далі у матеріалі Львівського порталу: «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці лютого лікарня швидкої допомоги отримала ліцензію на проведення операцій із пересадки органів. Першою такою операцією була трансплантація нирки 36-річному мешканцю Кривого Рогу.

Вже у травні на базі львівської лікарні швидкої допомоги відкрили сучасний центр трансплантології. Тут роблять родинну і посмертну трансплантацію органів, в тому числі й дітям.

Додамо, що Кабінет Міністрів України затвердив вартість трансплантації органі наприкінці 2019 року.

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