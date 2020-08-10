Львівщина має достатньо вакцини для проведення профілактичних щеплень

Львівщині повністю забезпечена всіма необхідними вакцинами для проведення профілактичних щеплень. Проходити вакцинацію варто і в умовах пандемії коронавірусу. Про це розповіла експерт департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Гончар.

Експерти МОЗ зазначають, що відвідування кабінетів щеплень з метою вакцинації в умовах пандемії коронавірусу є обґрунтованим. Рекомендовано використовувати кожен візит до закладу охорони здоров’я для введення кількох вакцин одночасно.

«Сама процедура вакцинації повинна виконуватись згідно усіх протоколів, узгоджуватись з сімейним лікарем та реєструватись на певну дату та час, аби уникнути черг і контактів з іншими людьми. 6 серпня надійшла дифтерійно-правцева вакцина для ревакцинації дітей віком 6 років, яка була у дефіциті в І півріччі 2020 року. На сьогодні Львівська область повністю забезпечена всіма необхідними вакцинами для проведення профілактичних щеплень», – зазначила Наталія Гончар.

Фахівці наголошують, що легше та дешевше попередити хворобу, аніж лікувати її. Вакцини не тільки рятують життя окремої людини, вони також мають велике значення для суспільства та економіки. Вакциновані діти можуть спокійно відвідувати школу, дошкільні та позашкільні заклади, оскільки для них ризик захворіти на вакцинокеровані інфекційні захворювання є мінімальним, а у разі зараження перебіг хвороби буде суттєво легшим та неускладненим.

В Україні за Національним календарем щеплень роблять вакцинацію від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. У дорослому віці також слід пам’ятати про щеплення проти дифтерії та правця, 1 раз на 10 років.

Перед будь-якою вакцинацією сімейний лікар оглядає пацієнта, і в разі відсутності гострого або хронічного захворювання (якщо воно є протипоказом до вакцинації) роблять профілактичне щеплення.

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що Львівська область є одним із антилідерів за рівнем імунізації населення.

Зазначимо, через COVID-19 в Україні стрімко впав рівень імунізації населення. Станом на початок червня менше третини дітей отримала необхідні щеплення.

У Центрі громадського здоров’я заявляють, що вакцинація є цілком безпечною під час пандемії коронавірусу. Ігнорування щеплень навпаки може призвести до спалаху нових інфекційних захворювань. Своєю чергою ВООЗ також закликала країни не припиняти вакцинацію через COVID-19.

Як писав Львівський портал, щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйонам летальних випадків від інфекційних хвороб. Від яких саме хвороб варто захиститись за допомогою вакцинації, читайте за посиланням.

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