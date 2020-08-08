Генеральне консульство Польщі у Львові призупиняє роботу через коронавірус

Через епідемічну ситуацію в регіоні Генеральне консульство Польщі у Львові, що на вулиці Івана Франка, 108, призупиняє прийом громадян до 14 серпня. Відповідне повідомлення з’явилось на сайті консульства, передає Львівський портал.

Через епідемічу ситуацію, що виникла упродовж останнього тижня (7 – 14 липня), Генеральне консульство Республiки Польща у Львові змінює режим роботи. Зокрема, тут не прийматимуть візові анкети та інші документи. Зміни набудуть чинності з понеділка, 10 серпня.

Так, з 10 серпня припиняють:

прийом візових анкет як у консульстві, так і у Пунктах прийому візових анкет (т.зв. візових центрах),

заяв з метою отримання/продовження дії Карти Поляка,

прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула.

Видачу документів поданих у консульстві відновлять з 17 серпня.

Також у консульстві додали, що громадяни Республіки Польща, що опининлися у складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. Це екстрений номер виключно для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 8 серпня на Львівщині виявили вже 10726 хворих на коронавірус.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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