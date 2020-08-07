Для боротьби з COVID-19 на Львівщині створили Міжнародний медичний кластер

На базі наукового парку SID City, що діє при Львівській політехніці, створили Міжнародний медичний кластер, аби боротися із COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Міжнародний медичний кластер працюватиме на базі першого в області наукового парку SID City при Львівській політехніці. Крім українських науковців, до нього входитимуть також фахівці з-за кордону, зокрема з Кореї, США, Ізраїлю, Польщі та Ірландії.

У п’ятницю, 7 серпня, обидві сторони в онлайн-форматі підписали меморандум про створення Міжнародного медичного кластеру.

Основним видом діяльності такого кластеру є проведення досліджень в сфері епідеміології, вірусології з метою протидії пандемії COVID-19 та інших захворювань. Також фахівці будуть налагоджувати спільне виробництво засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання для потреб медичних закладів, медперсоналу та громадян України, запроваджуватимуть в Україні високі стандарти і новітні медичні технології.

«Підписання цього міжнародного документу для Львівщини є надважливим, враховуючи рекордні цифри хворих на коронавірус в області за останній місяць. Ресурси, які ми маємо для протидії цьому захворюванню, звичайно, обмежені. Така кооперація державних інституцій та міжнародних партнерів, залучення людського потенціалу та науки, переконаний, дозволить спільно знайти спільне правильне вирішення цієї глобальної проблеми», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Цей вірус підхопили вже більше 10500 мешканців.

Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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