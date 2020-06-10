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У Львові відкрили перший в області науковий парк

Ольга Денисяка

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У Львові відкрили перший в області науковий парк «SID CITY» на базі університету «Львівська політехніка». Парк стане майданчиком для навчання, реалізації ідей, презентації інноваційних проєктів та продуктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«SID CITY» складатиметься із трьох комплексів, які працюватимуть у напрямках освіти і науки, прикладних аспектів та науково-дослідного виробництва інноваційної продукції.

«На Городоцькій передбачений виробничий майданчик. На вулиці Колесси – майданчик, що розвиватиме напрямияк ІТ та біотехнології. Третій – це креативний комплекс на Князя Романа», – розповів керівник Tech StartUp School, директор «SID CITY» Назар Подольчак.

Також він додав, що науковий парк відкриває значно більше можливостей для розвитку, а відтак кожен, хто прийде сюди з цікавою та інноваційною ідею, буде почутий.

«Ідея наукового парку полягає в тому, щоб створити простір, перебуваючи на території якого люди взаємозбагачувалися у різний спосіб: за допомогою відпочинку, творення, навчання тощо», – зазначив Назар Подольчак.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Максим Козицький наголосив, що завдяки такому парку, як «SID CITY», студенти матимуть можливість розвиватися креативно, зможуть почати власний стартап та матимуть простір для розкриття потенціалу.

«Особливо цінно, що науковий парк допоможе створити унікальну інноваційну екосистему регіону, залучити інноваційні організації та підприємства для співпраці. ЛОДА підтримує і буде надалі підтримувати освітні та розвиваючі проєкти на Львівщині», – зазначив очільник області.

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