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Львівські патологоанатоми отримають доплати за роботу під час COVID-19

Наталя Дуляба

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Майже чотири десятки працівників Львівського обласного патологоанатомічного бюро отримають додатково по ще одній зарплаті за роботу під час COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Доплати за роботу із тілами померлих від коронавірусу перерахують майже 40 працівникам обласного патологоанатомічного бюро. Кожен із них отримає по ще одній додатковій зарплаті.

На такі виплати із резервного фонду бюджету області витратять 867 500 грн.

Водночас у ЛОДА не уточняють, коли саме патологоанатомам чекати доплат, але наголошують, що на рахунки гроші надійдуть «найближчим часом».

Нагадаємо, під час пандемії COVID-19 Львів почав виплачувати матеріальну допомогу медикам, працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування, а також тим медпрацівникам, які заразились коронавірусом під час роботи.

Загалом Львів виплатив матеріальну допомогу уже 900 медичним працівникам: 674 медики, які працюють із хворими на COVID-19, отримали по 10 000 грн, а по 20 000 грн перерахували 226 медпрацівникам, які підхопили коронавірус на роботі.

У Львівській міськраді хочуть виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

Щодо підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, то Львівщина витратить на це майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

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