Від початку доби на Донбасі зберігається «тиша», – Міноборони

Від початку доби, 2 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано порушень режиму перемир’я зі сторони бойовиків. Про це інформує пресцентр Міністерства оборони.

«Від початку поточної доби і станом на 12.00 сьогодні, 02 серпня, порушень режиму перемир’я зі сторони противника не зафіксовано. Втрат у лавах українських військ немає», – йдеться у повідомленні.

Втім, як зазначають у Міноборони, учора, 1 серпня, українські військовослужбовці спостерігали кілька поодиноких пострілів зі стрілецької зброї, здійснених окупантами, а саме починаючи з 22.55 і до 23.40. Вогонь лунав в районі Вольво-Центру, був не прицільним, і таким, що не ніс безпосередньої загрози воїнам Збройних Сил України. Відтак українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, під час якої вони обоє погодилися на термінові «заходи з підтримки режиму припинення вогню» на Донбасі.

Втім 27 липня бойовики на Донбасі вже кілька разів порушили режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Після цього у Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР»

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