Окупанти порушили «режим повної та всеосяжної тиші» на Донбасі

Бойовики на Донбасі кілька разів порушили режим повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почався з 27 липня. Про це повідомив командувач операції Об’єднаних сил Володимир Кравченко, передає Громадське.

«З боку противника о 0:20 та о 0:45 був обстріл 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат із боку Об’єднаних сил немає. Наші підрозділи мовчать», – сказав Кравченко під час брифінгу.

Він додав, що обстріл не ніс загрози життю та здоров’ю військових.

Також Кравченко повідомив про другий обстріл: «Близько 9 ранку у зоні відповідальності 79-ї бригади за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив три постріли».

За його словами, ситуація на Донбасі залишається під контролем.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Водночас 26 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час неї обидва глави держав погодилися на термінові «заходи з підтримки режиму припинення вогню» на Донбасі.

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