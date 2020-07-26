Зеленський обговорив із Путіним «тишу» на Донбасі

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час неї обидва глави держав погодилися на термінові «заходи з підтримки режиму припинення вогню» на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі президента України.

Володимир Зеленський розмовляв із Володимиром Путіним про повний і всеосяжний режиму припинення вогню на Донбасі, який починається з 00:01 понеділка, 27 липня. Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість.

«Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі», – йдеться у повідомленні.

Президенти обговорили й виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, у контексті важливості проведення наступного саміту «Нормандської четвірки» в Берліні.

Лідери країн також обговорили деталі взаємодії щодо розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, що утримуються.

Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків щодо звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації», – звітують в Офісі президента.

Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, що передбачає зміни в Конституцію України.

Нагадаємо, українські військові на Донбасі почали готуватися до режиму повного припинення вогню, яке набирає чинності опівночі 27 липня.

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