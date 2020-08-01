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У МОЗ розповіли, коли слід чекати найбільшого поширення COVID-19 в Україні

Вероніка Рой

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Найбільшого поширення COVID-19 слід очікувати під час епідсезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, який в Україні відбувається з жовтня по травень. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНІАН.

 

За його словами, на сьогодні Україна – на 34-му місці у світовому рейтингу за кількістю виявлених випадків COVID-19 (на 8-му у Європі), на 38-му – за смертністю від коронавірусної хвороби (на 15-му у Європі) та на 86-му – за кількістю випадків захворювання на 1 млн населення (на 37-му у Європі).

Ляшко також зауважив, що найбільшого поширення COVID-19 слід очікувати під час епідсезону грипу та ГРВІ, який в Україні триває з жовтня по травень.

«Тому нам потрібно серйозніше ставитися до коронавірусної хвороби та готуватися до епідсезону грипу і ГРВІ, в якому буде циркулювати й коронавірусна хвороба», – наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, станом на 1 серпня в Україні лабораторно підтвердили 71 056 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1172 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 1709 людей. Натомість побороти недугу вдалося 39 308 пацієнтам.

Зазначимо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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