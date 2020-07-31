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У семи містах на Львівщині минулої доби не виявили жодного хворого

Вероніка Рой

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Коронавірус діагностували у 9526 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах і семи містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 9526 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 923 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявився 147.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4715 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 844 пацієнти, далі йдуть Яворівський (709) і Жовківський райони (496).

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, а також у Старосамбірському районі, Трускавці, Стебнику і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді, Стрию, Новому Роздолі, Стебнику, Моршині, Трускавці, Бориславі, а також у чотирьох районах області: Сокальському, Турківському, Мостиському та Сколівському.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львів – 4715 (+74),
  • Пустомитівський район – 844 (+15),
  • Яворівський район – 709 (+14),
  • Жовківський район – 496 (+8),
  • Миколаївський район – 388 (+7),
  • Кам’янка-Бузький район – 342 (+3),
  • Городоцький район – 281 (+6),
  • Сокальський район – 198 (0),
  • Перемишлянський район – 160 (+3),
  • м. Дрогобич – 152 (+1),
  • Жидачівський район – 114 (+2),
  • м. Червоноград – 108 (0),
  • Золочівський район – 103 (+3),
  • Мостиський район – 100 (+0),
  • Турківський район – 84 (0),
  • м. Стрий – 81 (0),
  • м. Самбір – 82 (+1),
  • Буський район – 75 (+2),
  • Дрогобицький район – 70 (+4),
  • Самбірський район – 68 (+4),
  • Стрийський район – 68 (+1),
  • Бродівський район – 62 (+1),
  • Сколівський район – 39 (0),
  • Радехівський район – 37 (+1),
  • м. Новий Розділ – 29 (0),
  • м. Стебник – 28 (0),
  • м. Трускавець – 28 (0),
  • Старосамбірський район – 28 (+1),
  • м. Борислав – 25 (0),
  • м. Моршин – 7 (0).

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 9526  мешканців, за останню добу виявили 147  нових хворих. У лікарнях перебувають 1127 пацієнтів. Загалом одужали вже 2314 людей (+58 за останню добу), втім 260 померли (+5 за останню добу).

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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