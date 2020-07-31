У семи містах на Львівщині минулої доби не виявили жодного хворого

Коронавірус діагностували у 9526 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах і семи містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 9526 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 923 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявився 147.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4715 пацієнтів, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 844 пацієнти, далі йдуть Яворівський (709) і Жовківський райони (496).

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, а також у Старосамбірському районі, Трускавці, Стебнику і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Червонограді, Стрию, Новому Роздолі, Стебнику, Моршині, Трускавці, Бориславі, а також у чотирьох районах області: Сокальському, Турківському, Мостиському та Сколівському.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львів – 4715 (+74),

Пустомитівський район – 844 (+15),

Яворівський район – 709 (+14),

Жовківський район – 496 (+8),

Миколаївський район – 388 (+7),

Кам’янка-Бузький район – 342 (+3),

Городоцький район – 281 (+6),

Сокальський район – 198 (0) ,

, Перемишлянський район – 160 (+3),

м. Дрогобич – 152 (+1),

Жидачівський район – 114 (+2),

м. Червоноград – 108 (0),

Золочівський район – 103 (+3),

Мостиський район – 100 (+0),

Турківський район – 84 (0) ,

, м. Стрий – 81 (0),

м. Самбір – 82 (+1),

Буський район – 75 (+2) ,

, Дрогобицький район – 70 (+4),

Самбірський район – 68 (+4),

Стрийський район – 68 (+1),

Бродівський район – 62 (+1) ,

, Сколівський район – 39 (0),

Радехівський район – 37 (+1) ,

, м. Новий Розділ – 29 (0),

м. Стебник – 28 (0) ,

, м. Трускавець – 28 (0) ,

, Старосамбірський район – 28 (+1),

м. Борислав – 25 (0),

м. Моршин – 7 (0).

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 9526 мешканців, за останню добу виявили 147 нових хворих. У лікарнях перебувають 1127 пацієнтів. Загалом одужали вже 2314 людей (+58 за останню добу), втім 260 померли (+5 за останню добу).

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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