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Обвал будинку в Дрогобичі: до суду передали справу щодо комунальників

Ольга Денисяка

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У Дрогобичі судитиму комунальників, через службову недбалість яких 28 серпня 2019 року обвалився будинок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про трагедію, яка сталась 28 серпня 2019 року. Тієї ночі, близько третьої години, стався обвал частини другого під’їзду будинку №101/1 на вулиці Грушевського у Дрогобичі, внаслідок якого загинуло 8 осіб, а ще 8 – травмувалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до інциденту причетний головний інженер та начальник дільниці із обслуговування та ремонту житлового фонду комунального підприємства Дрогобицької міськради, які неналежно проводили періодичні обстеження будинку, планові загальні та профілактичні огляди та не виявили непридатності будинку для подальшої експлуатації.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт прокурори скерували у Дрогобицький міськрайонний суд для розгляду. Дії комунальників кваліфіковано за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.

У Нацполіції Львівщини зазначили, що підозрюваним – 58-річному чоловіку та 61–річній жінці  – жителям міста Дрогобич, загрожує позбавлення волі на термін від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Водночас, розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем чиновниками Дрогобицької міської ради. У цій справі тривають експертизи. Після отримання результатів, прокурори прийматимуть подальші процесуальні рішення.

Додамо, що причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Додамо, що після обвалу місцевих жителів відселили, вони дотепер мешкають в орендованих квартирах. Витрати на оренду дрогобиччанам компенсовує міська рада.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Кабміну 1 квітня було виділено 40,7 млн грн компенсацій мешканцям 59 квартир, які постраждали внаслідок обвалу будинку.

Також в травні для постраждалих внаслідок обвалу будинку в Дрогобичі почали закуповувати перші 29 нових домівок.

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