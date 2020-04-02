Мешканцям обваленого у Дрогобичі будинку уряд виділив 40 мільйонів компенсації

Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету 40,7 млн грн компенсацій мешканцям, які постраждали внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Як кажуть у мерії Дрогобича, уряд виділив 40,7 млн грн компенсації мешканцям обваленого будинку під час засідання 1 квітня. Втім офіційний документ наразі ще не опублікували.

«40 мільйонів 721 тисяча гривень – саме така сума необхідна для відшкодування за втрачене житло постраждалим мешканцям 59 квартир у будинку на вул. М. Грушевського, 101/1», – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що всі кошти із держбюджету мають виділити 13 квітня. Вони надійдуть на Львівську ОДА, яка перерахує їх Дрогобицькій міськраді.

Зазначимо, про ці компенсації із держбюджету мешканцям обваленого будинку посадовці Львівської ОДА говорили ще наприкінці 2019 року. Тоді

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Після обвалу місцевих жителів відселили, вони дотепер мешкають в орендованих квартирах. Витрати на оренду дрогобиччанам компенсовує міська рада.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства: двох працівників комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу.

Згодом причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.