Обвал будинку в Дрогобичі. Для постраждалих вже закуповують 29 нових помешкань

Для постраждалих внаслідок обвалу будинку в Дрогобичі вже закуповують перші 29 нових домівок. Про це повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма, передає пресслужба Львівської ОДА.

Зазначимо, що на місці трагедії 8 травня побував голова Львівської ОДА Максим Козицький. За його словами, ситуація перебуває на постійному контролі облдержадміністрації та уряду. Нагадаємо, що під час засідання Кабміну 1 квітня було виділено 40,7 млн грн компенсацій мешканцям 59 квартир, які постраждали внаслідок обвалу будинку.

Власне 9 квітня голова ЛОДА підписав розпорядження про розподіл коштів з резервного фонду держбюджету на купівлю житла для людей, які втратили свої домівки після обвалу під’їзду багатоповерхівки.

«Відтак, виконавчому комітету Дрогобицької міської ради скерували 30 мільйонів гривень. Надходження ще 10 очікується в червні», – мовиться у повідомленні ЛОДА.

Зазначимо, про ці компенсації із держбюджету мешканцям обваленого будинку посадовці Львівської ОДА говорили ще наприкінці 2019 року. Тоді

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня орієнтовно у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

Після обвалу місцевих жителів відселили, вони дотепер мешкають в орендованих квартирах. Витрати на оренду дрогобиччанам компенсовує міська рада.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства: двох працівників комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу.

Згодом причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Фото: ЛОДА