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Для роздільного збору органіки у Львові встановили 146 контейнерів

Наталя Дуляба

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Станом на кінець липня у Львові з’явилось 146 окремих контейнерів для збору органічних відходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Для того, аби львів’яни могли сортувати органічні відходи і викидати в окремий сміттєвий бак, у місті облаштували 146 сміттєвих контейнерів. Найбільше їх є у Шевченківському районі, найменше – у Галицькому і Личаківському районах.

Роздільний збір органіки у Львові (станом на кінець липня):

  • Галицький район: 6 окремих контейнерів;
  • Франківський район: 22 окремі контейнери;
  • Шевченківський район: 68 окремих контейнерів;
  • Залізничний район: 23 окремі контейнери;
  • Сихівський район: 27 контейнерів (9 нових, ще на 18 з’явилось спеціальне маркування);
  • Личаківський район: 9 контейнерів (мають встановити до початку серпня).

Зазначимо, у Львові діє пілотний проєкт окремого збору органіки. До нього вже долучилися п’ять ОСББ. Мешканці викидають органічні відходи у спеціальні контейнери, а перевізник їх відвозить на компостувальну станцію, яка працює зі січня на вул. Пластовій, 13. Перероблений продукт, який можна використовувати як добриво, можуть брати всі охочі. Як на Пластовій утилізовують органіку, читайте за цим посиланням.

Безкоштовно здавати на утилізацію органіку львів’яни можуть до кінця 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, пілотний проєкт із роздільного збору харчових та садових відходів від населення мерія Львова запровадила у листопаді 2018 року. Окремі баки для органіки почали встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі, а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів.

Згодом територію розширили і в міськраді почали шукати ОСББ, на території яких теж облаштовуватимуть контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, торік у міськраді казали, що з’явитись вони можуть лише на 20% території міста.

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