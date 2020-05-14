У Львові окремо збиратимуть органічні відходи

У Львові розпочали пілотний проєкт із окремого збору та вивезення органічних відходів. Так, на кількох вулицях міста встановили спеціальні коричневі контейнери, відходи з яких потраплятимуть на компостування на майданчик, що на вулиці Пластовій, 13. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії

У ЛКП «Зелене місто» розповіли, що у Львові стартує пілотний проєкт із окремого збору та вивезення органічних відходів. Першими до нього долучилися мешканці ОСББ, що на вулицях Тичини, 15, Лінкольна, 29, Княгині Ольги, 122а, Стрийська, 111 В та Академіка Підстригача, 3. Саме біля їхніх будинків компанія «Грінера» розмістила спеціальні контейнери, відходи з яких потраплятимуть на компостування на наш майданчик, що на вулиці Пластовій, 13. А компост, який із них утвориться, усі охочі зможуть взяти безкоштовно для потреб свого господарства.

«Розуміємо, що ви й раніше бачили біля своїх будинків контейнери для органіки, проте, через неякісне сортування, їхній вміст часто потрапляв у загальний сміттєвоз. Пропонуємо це змінити. Важливо в коричневі баки викидати лише органічні відходи без кульків, пакетів тощо. А від того, наскільки відповідально львів’яни поставляться до цього процесу, залежить, як швидко в місті збільшиться географія розміщення таких контейнерів», – зазначають в ЛКП «Зелене місто».

Так, у спеціальні коричневі баки можна викидати такі відходи:

залишки сирих овочів і фруктів;

шкаралупу сирих яєць;

заварку від чаю;

скошену траву;

зів’ялі квіти;

опале листя.

Водночас у контейнер не можна викидати:

пакети для сміття, кульки, тетрапак тощо;

оцет, олію, сік, молоко;

кістки, м’ясо, рибу;

сир, йогурт, масло;

готові продукти (варені, смажені) такі як каші, картопля тощо.

Нагадаємо, на вул. Пластовій, 13 облаштували спеціальний майданчик, на якому розміщують компост, що утворився із харчових і садових відходів. Так, як зазначають у ЛКП «Зелене місто», у межах пілотного проекту всі охочі мають змогу безкоштовно взяти добриво для потреб свого господарства.

Фото: ЛМР