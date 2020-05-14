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У Львові окремо збиратимуть органічні відходи

Ольга Денисяка

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У Львові розпочали пілотний проєкт із окремого збору та вивезення органічних відходів. Так, на кількох вулицях міста встановили спеціальні коричневі контейнери, відходи з яких потраплятимуть на компостування на майданчик, що на вулиці Пластовій, 13. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії

 

У ЛКП «Зелене місто» розповіли, що  у Львові стартує пілотний проєкт із окремого збору та вивезення органічних відходів. Першими до нього долучилися мешканці ОСББ, що на вулицях Тичини, 15, Лінкольна, 29, Княгині Ольги, 122а, Стрийська, 111 В та Академіка Підстригача, 3. Саме біля їхніх будинків компанія «Грінера» розмістила спеціальні контейнери, відходи з яких  потраплятимуть на компостування на наш майданчик, що на вулиці Пластовій, 13. А компост, який із них утвориться, усі охочі зможуть взяти безкоштовно для потреб свого господарства.

«Розуміємо, що ви й раніше бачили біля своїх будинків контейнери для органіки, проте, через неякісне сортування, їхній вміст часто потрапляв у загальний сміттєвоз. Пропонуємо це змінити. Важливо в коричневі баки викидати лише органічні відходи без кульків, пакетів тощо. А від того, наскільки відповідально львів’яни поставляться до цього процесу, залежить, як швидко в місті збільшиться географія розміщення таких контейнерів», – зазначають в ЛКП «Зелене місто».

Так, у спеціальні коричневі баки можна викидати такі відходи:

  • залишки сирих овочів і фруктів;
  • шкаралупу сирих яєць;
  • заварку від чаю;
  • скошену траву;
  • зів’ялі квіти;
  • опале листя.

Водночас у контейнер не можна викидати:

  • пакети для сміття, кульки, тетрапак тощо;
  • оцет, олію, сік, молоко;
  • кістки, м’ясо, рибу;
  • сир, йогурт, масло;
  • готові продукти (варені, смажені) такі як каші, картопля тощо.

Нагадаємо, на вул. Пластовій, 13 облаштували спеціальний майданчик, на якому розміщують компост, що утворився із харчових і садових відходів. Так, як зазначають у ЛКП «Зелене місто», у межах пілотного проекту всі охочі мають змогу безкоштовно взяти добриво для потреб свого господарства.

Фото: ЛМР

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