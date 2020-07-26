ОСТАННІ НОВИНИ

МОЗ виключило два препарати з протоколу лікування коронавірусу

Наталя Дуляба

|

Міністерство охорони здоров’я виключило «Лопінавір» та «Рітонавір» із переліку препаратів, які використовують при лікуванні Covid-19. Про це у неділю, 26 липня, під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

 

«Повністю були виключені з протоколу застосування такі ліки як “Лопінавір” та “Рітонавір”. Також були внесені зміни щодо схем застосування гідроксихлорохіну, який буде використовуватися при станах середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я оновило протокол лікування COVID-19 та затвердило новий лікарський засіб, який можна використовувати при коронавірусній інфекції – «Дексаметазон». Сам протокол лікування коронавірусу МОЗ затвердило 2 квітня.

Нещодавно міністр охорони здоров’я заявив, що в Україні проводять клінічні випробування чотирьох  лікарських засобів для лікування COVID-19: «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біовен».

Як писав Львівський портал, вітчизняний препарат «Біовен» (виробництва ТОВ «Біофарма плазма») випробовують у Львівській обласній інфекційній лікарні. Станом на кінець травня лікуватись ним погодились лише троє хворих на коронавірус.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...