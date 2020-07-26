МОЗ виключило два препарати з протоколу лікування коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я виключило «Лопінавір» та «Рітонавір» із переліку препаратів, які використовують при лікуванні Covid-19. Про це у неділю, 26 липня, під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

«Повністю були виключені з протоколу застосування такі ліки як “Лопінавір” та “Рітонавір”. Також були внесені зміни щодо схем застосування гідроксихлорохіну, який буде використовуватися при станах середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я оновило протокол лікування COVID-19 та затвердило новий лікарський засіб, який можна використовувати при коронавірусній інфекції – «Дексаметазон». Сам протокол лікування коронавірусу МОЗ затвердило 2 квітня.

Нещодавно міністр охорони здоров’я заявив, що в Україні проводять клінічні випробування чотирьох лікарських засобів для лікування COVID-19: «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біовен».

Як писав Львівський портал, вітчизняний препарат «Біовен» (виробництва ТОВ «Біофарма плазма») випробовують у Львівській обласній інфекційній лікарні. Станом на кінець травня лікуватись ним погодились лише троє хворих на коронавірус.

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