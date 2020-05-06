Львівська інфекційна лікарня тестуватиме препарат проти COVID-19: як це відбуватиметься

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні будуть випробовувати вітчизняний препарат «Біовен» (виробництва ТОВ «Біофарма плазма») для боротьби з коронавірусом. Львівський портал поцікавився у заступника директора медзакладу Ігоря Берника, коли і як це відбуватиметься.

Насамперед варто зауважити, що нещодавно Міністерство охорони здоров’я дозволило випробовувати препарат від COVID-19 у п’ятьох лікарнях України. Серед них ­­– Київська міська клінічна лікарня №17; Київська міська клінічнічна лікарня № 4; Білоцерківська міська лікарня №3; Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня; Міська інфекційна лікарня Одеської міськради, інфекційне боксове відділення №10.

Так, 4 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав указ щодо клінічного випробування препарату у цих медзакладах. Контроль за виконанням поклали на заступницю міністра Ірину Микичак.

У коментарі Львівському порталу заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник пояснив, що мова йде про оцінку ефективності препарату «Біовен» в комплексному лікуванні коронавірусної інфекції та пневмонії, спричиненої ускладненнями.

«Цей препарат не є новим ринку. Застосовується в комплексному лікуванні різних інфекційних хвороб, зокрема імунних захворювань, важких станів, які зумовлені сильною запальною реакцією організму у відповідь на якогось збудника інфекційної хвороби», – пояснив він.

Наразі, за словами Ігоря Берника, до Львова з Києва прибули представниками «Біофарма плазма», які і займаються виробництвом препарату. З ними ведуться перемовини: обговорюються юридичні моменти з підписанням документів, роз’яснення, як відбирати пацієнтів, які обстеження проводити, як контролювати ефективність і якість.

«Якщо сьогодні підпишемо з ними угоду, то ця оцінка стартує. Якраз сидимо і обговорюємо критерії включення при оцінці ефективності, а також всі нюанси, адже ми ще не брали участі в таких проєктах… Думаю, у нашій лікарні знайдуться пацієнти, яким можна буде призначити «Біовен». Їм слід буде роз’яснити, що це за препарат, для чого його використовують. Також, щоб розпочати, хворий мав би підписати інформовану згоду… Сам по собі цей препарат є дороговартісний, але в рамках цього проєкту «Біовен» надаватимуть безкоштовно», – зазначив Ігор Берник.

Також він розповів, яким чином наразі відбувається лікування хворих на коронавірусну інфекцію у Львівській обласній інфекційній лікарні:

«Коронавірусна інфекція перебігає з різними формами, ускладненнями… Якщо це легка форма, то вона нічим не відрізняється від лікування звичайної застуди. Необхідне вживання достатньої кількості рідини, при потребі – жарознижуючі препарати, зокрема, якщо температура піднімається до 38 градусів і вище, то вживають «Парацетамол». Переважно хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. При середній та важкій формі, а також за наявності супутніх захворювань, що можуть становити ризик розвитку ускладнень, – пацієнтів госпіталізують, щоб вони перебували під цілодобовим медичним наглядом. Відтак лікування відбувається в умовах стаціонару: застосовують симптоматичну, патогенетичну терапію, а також антибіотикотерапію».

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже 553 підтверджених випадки інфікування коронавірусом. За останню добу зафіксовано рекордну кількість хворих – 39 осіб. Загалом COVID-19 у області вже забрав життя 16 людей, 116 осіб вже одужали.

Раніше ми також писали, що в Україні наразі досліджують чотири різні лікарські препарати для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тим науковцям, які винайдуть вакцину від коронавірусної інфекції.

У ВООЗ стверджували, що коронавірус не зникне, допоки вчені не розроблять вакцину і її не почнуть масово застосовувати.