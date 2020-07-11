Для боротьби з коронавірусом в Україні тестують 4 лікарські препарати

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні проводять клінічні випробування 4 лікарських засобів для лікування COVID-19. Про це повідомляє УП.

«Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби: зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів.

Це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біовен». Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі перебувають на завершальній стадії.Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів», – наголосив Максим Степанов.

При цьому він додав, що вакцини від коронавірусу ще немає.

Раніше Львівський портал інформував про те, що в Львівській обласній інфекційній лікарні будуть випробовувати вітчизняний препарат «Біовен» (виробництва ТОВ «Біофарма плазма») для боротьби з коронавірусом.

Загалом станом на ранок 11 липня в Україні лабораторно підтверджено майже 53 тисячі випадків COVID-19.

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