ОСТАННІ НОВИНИ

Для боротьби з коронавірусом в Україні тестують 4 лікарські препарати

Соломія Головіна

|

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні проводять клінічні випробування 4  лікарських засобів для лікування COVID-19. Про це повідомляє УП.

 

«Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби: зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів.

Це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біовен». Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі перебувають на завершальній стадії.Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів», – наголосив Максим Степанов.

При цьому він додав, що вакцини від коронавірусу ще немає.

Раніше Львівський портал інформував про те, що в Львівській обласній інфекційній лікарні будуть випробовувати вітчизняний препарат «Біовен» (виробництва ТОВ «Біофарма плазма») для боротьби з коронавірусом.

Загалом станом на ранок 11 липня в Україні лабораторно підтверджено майже 53 тисячі випадків COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо
Анастасія ПИЖ
Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо

Компанія «АТБ» оперативно долучилася до підтримки мешканців західних областей, які цього літа зазнали потужного удару ру...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...