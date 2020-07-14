В Україні змінять протокол лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України оголосило про зміну протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Серед іншого, із нього виключили ретровірусні препарати – лопінавір/ретонавір, а також гідроксихлорохін – для окремих категорій пацієнтів. Про це на брифінгу у вівторок, 14 липня, повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як. Про це повідомляє Громадське.

За її словами, до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 додадуть дексаметазон. У ньому також розширять можливість застосування ремдесивіру. Водночас із переліку препаратів виключать ретровірусні – лопінавір/ретонавір.

«І те, що всіх цікавило – виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та для дітей. Проте ми залишаємо можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеню тяжкості та груп ризику», – зазначила Садов’як.

Перша заступниця очільника МОЗ додала, що найближчим часом зміни до протоколу будуть затверджені наказом відомства.

Нагадаємо, що протокол лікування COVID-19 МОЗ затвердило 2 квітня.

Станом на ранок 14 липня в Україні коронавірус діагностували 54 771 людині.

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