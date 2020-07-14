ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні змінять протокол лікування COVID-19

Соломія Головіна

|

Міністерство охорони здоров’я України оголосило про зміну протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Серед іншого, із нього виключили ретровірусні препарати – лопінавір/ретонавір, а також гідроксихлорохін – для окремих категорій пацієнтів. Про це на брифінгу у вівторок, 14 липня, повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як. Про це повідомляє Громадське.

 

За її словами, до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 додадуть дексаметазон. У ньому також розширять можливість застосування ремдесивіру. Водночас із переліку препаратів виключать ретровірусні – лопінавір/ретонавір.

«І те, що всіх цікавило – виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та для дітей. Проте ми залишаємо можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеню тяжкості та груп ризику», – зазначила Садов’як.

Перша заступниця очільника МОЗ додала, що найближчим часом зміни до протоколу будуть затверджені наказом відомства.

Нагадаємо, що протокол лікування COVID-19  МОЗ затвердило 2 квітня.

Станом на ранок 14 липня в Україні коронавірус діагностували 54 771 людині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо
Анастасія ПИЖ
Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо

Компанія «АТБ» оперативно долучилася до підтримки мешканців західних областей, які цього літа зазнали потужного удару ру...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...