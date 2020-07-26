Коронавірусом в Україні заразились уже майже 65 тисяч людей

Станом на ранок неділі, 26 липня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 64 849 людей. За останню добу виявили 920 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 64 849 людей. За останню добу виявили 920 нових хворих.
Одужали вже 35 807 українців (+310 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1605 хворих (+15 за добу).
Наразі коронавірусну хворобу виявили у:
- Львівська область — 8832 випадки;
- м. Київ — 7620 випадків;
- Рівненська область — 5623 випадки;
- Чернівецька область — 5592 випадки;
- Закарпатська область — 4841 випадок;
- Івано-Франківська область — 4025 випадків;
- Волинська область — 3560 випадків;
- Київська область — 3503 випадки;
- Харківська область — 3381 випадок;
- Одеська область — 2907 випадків;
- Тернопільська область — 2725 випадків;
- Вінницька область — 2549 випадків;
- Житомирська область — 1709 випадків;
- Дніпропетровська область — 1329 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Донецька область — 850 випадків;
- Запорізька область — 734 випадки;
- Чернігівська область — 711 випадків;
- Кіровоградська область — 693 випадки;
- Миколаївська область — 546 випадків;
- Сумська область — 430 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Луганська область — 120 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8832 мешканці, за останню добу – 130.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
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Наталя Дуляба