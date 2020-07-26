Коронавірусом в Україні заразились уже майже 65 тисяч людей

Станом на ранок неділі, 26 липня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 64 849 людей. За останню добу виявили 920 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 64 849 людей. За останню добу виявили 920 нових хворих.

Одужали вже 35 807 українців (+310 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1605 хворих (+15 за добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

Львівська область — 8832 випадки;

м. Київ — 7620 випадків;

Рівненська область — 5623 випадки;

Чернівецька область — 5592 випадки;

Закарпатська область — 4841 випадок;

Івано-Франківська область — 4025 випадків;

Волинська область — 3560 випадків;

Київська область — 3503 випадки;

Харківська область — 3381 випадок;

Одеська область — 2907 випадків;

Тернопільська область — 2725 випадків;

Вінницька область — 2549 випадків;

Житомирська область — 1709 випадків;

Дніпропетровська область — 1329 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Черкаська область — 897 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Запорізька область — 734 випадки;

Чернігівська область — 711 випадків;

Кіровоградська область — 693 випадки;

Миколаївська область — 546 випадків;

Сумська область — 430 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Херсонська область — 219 випадків;

Луганська область — 120 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8832 мешканці, за останню добу – 130.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

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