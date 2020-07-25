ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні суттєво побільшало хворих на COVID-19

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок суботи, 25 липня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 63 929 людей. За останню добу виявили 1106 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 63 929 людей. За останню добу виявили 1106 нових хворих.

Зазначимо, що така кількість нових хворих за добу є фактично найбільшою за останній місяць. Дещо більше нових хворих, 1109 осіб, виявили 26 червня. Після цього захворюваність в Україні почала спадати.

Одужали вже 35 497 українців (+611 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1590 хворих (+19 за добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

  • Львівська область — 8 702 (+114)
  • м. Київ — 7 525 (+129)
  • Чернівецька область — 5 548 (+63)
  • Рівненська область — 5 542 (+143)
  • Закарпатська область — 4 774 (+68)
  • Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
  • Волинська область — 3 503 (+57)
  • Київська область — 3 461 (+40)
  • Харківська область — 3 342 (+65)
  • Одеська область — 2 846 (+97)
  • Тернопільська область — 2 672 (+68)
  • Вінницька область — 2 512 (+50)
  • Житомирська область — 1 691 (+21)
  • Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
  • Хмельницька область — 1 037 (+16)
  • Черкаська область — 897 (+9)
  • Донецька область — 842 (+12)
  • Запорізька область — 725 (+13)
  • Кіровоградська область — 690 (+1)
  • Чернігівська область — 690 (+11)
  • Миколаївська область — 539 (+3)
  • Сумська область — 411 (+14)
  • Полтавська область — 388 (+10)
  • Херсонська область — 219 (+1)
  • Луганська область — 119 (+1).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8702 мешканців, за останню добу – 114.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...