В Україні суттєво побільшало хворих на COVID-19

Станом на ранок суботи, 25 липня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 63 929 людей. За останню добу виявили 1106 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 63 929 людей. За останню добу виявили 1106 нових хворих.

Зазначимо, що така кількість нових хворих за добу є фактично найбільшою за останній місяць. Дещо більше нових хворих, 1109 осіб, виявили 26 червня. Після цього захворюваність в Україні почала спадати.

Одужали вже 35 497 українців (+611 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1590 хворих (+19 за добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

Львівська область — 8 702 (+114)

м. Київ — 7 525 (+129)

Чернівецька область — 5 548 (+63)

Рівненська область — 5 542 (+143)

Закарпатська область — 4 774 (+68)

Івано-Франківська область — 3 937 (+85)

Волинська область — 3 503 (+57)

Київська область — 3 461 (+40)

Харківська область — 3 342 (+65)

Одеська область — 2 846 (+97)

Тернопільська область — 2 672 (+68)

Вінницька область — 2 512 (+50)

Житомирська область — 1 691 (+21)

Дніпропетровська область — 1 317 (+15)

Хмельницька область — 1 037 (+16)

Черкаська область — 897 (+9)

Донецька область — 842 (+12)

Запорізька область — 725 (+13)

Кіровоградська область — 690 (+1)

Чернігівська область — 690 (+11)

Миколаївська область — 539 (+3)

Сумська область — 411 (+14)

Полтавська область — 388 (+10)

Херсонська область — 219 (+1)

Луганська область — 119 (+1).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8702 мешканців, за останню добу – 114.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

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