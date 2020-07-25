В Україні суттєво побільшало хворих на COVID-19

Станом на ранок суботи, 25 липня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 63 929 людей. За останню добу виявили 1106 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 63 929 людей. За останню добу виявили 1106 нових хворих.
Зазначимо, що така кількість нових хворих за добу є фактично найбільшою за останній місяць. Дещо більше нових хворих, 1109 осіб, виявили 26 червня. Після цього захворюваність в Україні почала спадати.
Одужали вже 35 497 українців (+611 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1590 хворих (+19 за добу).
Наразі коронавірусну хворобу виявили у:
- Львівська область — 8 702 (+114)
- м. Київ — 7 525 (+129)
- Чернівецька область — 5 548 (+63)
- Рівненська область — 5 542 (+143)
- Закарпатська область — 4 774 (+68)
- Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
- Волинська область — 3 503 (+57)
- Київська область — 3 461 (+40)
- Харківська область — 3 342 (+65)
- Одеська область — 2 846 (+97)
- Тернопільська область — 2 672 (+68)
- Вінницька область — 2 512 (+50)
- Житомирська область — 1 691 (+21)
- Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
- Хмельницька область — 1 037 (+16)
- Черкаська область — 897 (+9)
- Донецька область — 842 (+12)
- Запорізька область — 725 (+13)
- Кіровоградська область — 690 (+1)
- Чернігівська область — 690 (+11)
- Миколаївська область — 539 (+3)
- Сумська область — 411 (+14)
- Полтавська область — 388 (+10)
- Херсонська область — 219 (+1)
- Луганська область — 119 (+1).
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8702 мешканців, за останню добу – 114.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
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Наталя Дуляба