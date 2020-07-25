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Коронавірус на Львівщині: як хворіють мешканці районів

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 8702 мешканця Львівської області. Львів досі є антилідером, ще у п’ятьох районах фіксують високий відсоток захворюваності. Натомість найменше COVID-19 заражаються жителі Моршина. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 8702 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 978 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 114, тобто 11,6% із кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4353 пацієнти, на другому місці йде Пустомитівщина – 794 пацієнти, слідом йдуть Яворівський (673) і Жовківський райони (461).

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Новому Роздолі, а також у Старосамбірському, Радехівському і Сколівському районах.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львів – 4353,
  • Пустомитівський район – 794,
  • Яворівський район – 673,
  • Жовківський район – 461,
  • Миколаївський район – 338,
  • Кам’янка-Бузький район – 313,
  • Городоцький район – 254,
  • Сокальський район – 191,
  • Перемишлянський район – 142,
  • м. Дрогобич – 112,
  • м. Червоноград – 104,
  • Жидачівський район – 95,
  • Мостиський район – 89,
  • Золочівський район – 87,
  • Турківський район – 82,
  • м. Стрий – 72,
  • м. Самбір – 68,
  • Буський район – 67,
  • Бродівський район – 63,
  • Стрийський район – 62,
  • Самбірський  район – 56,
  • Дрогобицький район – 48,
  • Сколівський район – 37,
  • Радехівський район – 30,
  • м. Новий Розділ – 26,
  • м. Стебник – 22,
  • Старосамбірський район – 21,
  • м. Трускавець – 20,
  • м. Борислав – 15,
  • м. Моршин – 7.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 8702 мешканці, за останню добу виявили 114 нових хворих. У лікарнях перебувають 966 пацієнтів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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