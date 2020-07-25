Коронавірус на Львівщині: як хворіють мешканці районів

Коронавірус діагностували у 8702 мешканця Львівської області. Львів досі є антилідером, ще у п’ятьох районах фіксують високий відсоток захворюваності. Натомість найменше COVID-19 заражаються жителі Моршина. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 8702 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 978 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 114, тобто 11,6% із кількості проведених досліджень.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4353 пацієнти, на другому місці йде Пустомитівщина – 794 пацієнти, слідом йдуть Яворівський (673) і Жовківський райони (461).
Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Новому Роздолі, а також у Старосамбірському, Радехівському і Сколівському районах.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львів – 4353,
- Пустомитівський район – 794,
- Яворівський район – 673,
- Жовківський район – 461,
- Миколаївський район – 338,
- Кам’янка-Бузький район – 313,
- Городоцький район – 254,
- Сокальський район – 191,
- Перемишлянський район – 142,
- м. Дрогобич – 112,
- м. Червоноград – 104,
- Жидачівський район – 95,
- Мостиський район – 89,
- Золочівський район – 87,
- Турківський район – 82,
- м. Стрий – 72,
- м. Самбір – 68,
- Буський район – 67,
- Бродівський район – 63,
- Стрийський район – 62,
- Самбірський район – 56,
- Дрогобицький район – 48,
- Сколівський район – 37,
- Радехівський район – 30,
- м. Новий Розділ – 26,
- м. Стебник – 22,
- Старосамбірський район – 21,
- м. Трускавець – 20,
- м. Борислав – 15,
- м. Моршин – 7.
Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 8702 мешканці, за останню добу виявили 114 нових хворих. У лікарнях перебувають 966 пацієнтів.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Наталя Дуляба