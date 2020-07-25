Коронавірус на Львівщині: як хворіють мешканці районів

Коронавірус діагностували у 8702 мешканця Львівської області. Львів досі є антилідером, ще у п’ятьох районах фіксують високий відсоток захворюваності. Натомість найменше COVID-19 заражаються жителі Моршина. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 8702 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 978 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 114, тобто 11,6% із кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4353 пацієнти, на другому місці йде Пустомитівщина – 794 пацієнти, слідом йдуть Яворівський (673) і Жовківський райони (461).

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Новому Роздолі, а також у Старосамбірському, Радехівському і Сколівському районах.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львів – 4353,

Пустомитівський район – 794,

Яворівський район – 673,

Жовківський район – 461,

Миколаївський район – 338,

Кам’янка-Бузький район – 313,

Городоцький район – 254,

Сокальський район – 191,

Перемишлянський район – 142,

м. Дрогобич – 112,

м. Червоноград – 104,

Жидачівський район – 95,

Мостиський район – 89,

Золочівський район – 87,

Турківський район – 82,

м. Стрий – 72,

м. Самбір – 68,

Буський район – 67,

Бродівський район – 63,

Стрийський район – 62,

Самбірський район – 56,

Дрогобицький район – 48,

Сколівський район – 37,

Радехівський район – 30,

м. Новий Розділ – 26,

м. Стебник – 22,

Старосамбірський район – 21,

м. Трускавець – 20,

м. Борислав – 15,

м. Моршин – 7.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 8702 мешканці, за останню добу виявили 114 нових хворих. У лікарнях перебувають 966 пацієнтів.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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