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Аварія на перехресті вулиць Любінська-Виговського: троє госпіталізованих

Соломія Головіна

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Пізно ввечері 22 липня у Львові на перехресті вулиць Любінська-Виговського зіткнулися два автомобілі. Обох водіїв та пасажира одного за авто госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Аварія сталась 22 липня близько 23:40 год. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген Пасат», яким керував 66-річний львів’янин, та «Форд Фокус» під керуванням 29-річного водія, також жителя Львова. Внаслідок зіткнення водії транспортних засобів та 36-річний пасажир «Форда» отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: Варта-1

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