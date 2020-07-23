Аварія на перехресті вулиць Любінська-Виговського: троє госпіталізованих

Пізно ввечері 22 липня у Львові на перехресті вулиць Любінська-Виговського зіткнулися два автомобілі. Обох водіїв та пасажира одного за авто госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Аварія сталась 22 липня близько 23:40 год. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген Пасат», яким керував 66-річний львів’янин, та «Форд Фокус» під керуванням 29-річного водія, також жителя Львова. Внаслідок зіткнення водії транспортних засобів та 36-річний пасажир «Форда» отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Варта-1