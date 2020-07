Аварія на перехресті вулиць Любінська-Виговського: троє госпіталізованих

View this post on Instagram

Відео #дтп на перехресті вулиць Любінська-Виговського. Зіткнулися автомобілі Форд (їхав на великій швидкості прямо) та Фольксваген (повертав ліворуч) . Водій автомобіля Форд перебував в стані алкогольного сп’яніння, отримав незначну травму голови, був госпіталізований. Пасажири автомобіля Фольксваген (той, що повертав) із травмами доставлені в лікарню. 00:15 23.07.2020