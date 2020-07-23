Аварія на перехресті вулиць Любінська-Виговського: троє госпіталізованих

Пізно ввечері 22 липня у Львові на перехресті вулиць Любінська-Виговського зіткнулися два автомобілі. Обох водіїв та пасажира одного за авто госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Аварія сталась 22 липня близько 23:40 год. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген Пасат», яким керував 66-річний львів’янин, та «Форд Фокус» під керуванням 29-річного водія, також жителя Львова. Внаслідок зіткнення водії транспортних засобів та 36-річний пасажир «Форда» отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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Відео #дтп на перехресті вулиць Любінська-Виговського. Зіткнулися автомобілі Форд (їхав на великій швидкості прямо) та Фольксваген (повертав ліворуч) . Водій автомобіля Форд перебував в стані алкогольного сп’яніння, отримав незначну травму голови, був госпіталізований. Пасажири автомобіля Фольксваген (той, що повертав) із травмами доставлені в лікарню. 00:15 23.07.2020
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Фото: Варта-1
Соломія Головіна