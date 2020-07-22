ЛОДА просить уряд переглянути роботу закладів громадського харчування в умовах карантину

Львівська ОДА звернулася до прем’єр-міністра України з проханням переглянути роботу закладів громадського харчування під час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

16 липня відбулася зустріч голови Львівської ОДА Максима Козицького з представниками Української ресторанної асоціації та учасниками ресторанного бізнесу Львівщини. За її результатами прем’єр-міністру України Денису Шмигалю скерували звернення щодо можливості внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Також ЛОДА напрацювала пропозиції щодо необхідності розмежування закладів громадського харчування, ресторанів, кафе та нічних розважальних закладів, проведення між ними градації, закцентувавши увагу на тому, що заклади громадського харчування не пропонуватимуть відвідувачам брати участь у будь-яких розважальних програмах. Це дає підставу закладам харчування працювати довше, аніж до 23 години.

Нагадаємо, з 14 липня обласна комісія ТЕБ і НС встановила часові обмеження у роботі нічних клубів, ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування, закладів культури – до 23:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, Львівщина почала поетапне послаблення карантину з 7 липня. Відтоді обласна комісія ТЕБ і НС дозволила відновити роботу готелів, закладів громадського харчування, спортзалів, а також масові релігійні заходи.

На наступний день після перших послаблень у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Зараз у Львові та області знову працюють дитячі садочки, інклюзивно-ресурсні центри, туристичні бази відпочинку, заклади культури (крім театрів і кінотеатрів). Водночас 17 липня міська комісія ТЕБ і НС, незважаючи на рішення області, таки дозволила у Львові відкритись театрам і кінотеатрам.

Як писав Львівський портал, нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Львівщина є лідером за рівнем захворюваності: тут коронавірусом заразились 8353 мешканців. За останню добу виявили 124 нових хворих.

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Фото: DW